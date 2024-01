Incendi a Darfo Boario e Artogne, notte di lavoro dei vigili del fuoco

sabato, 20 gennaio 2024

Darfo Boario Terme (Brescia) – Una notte di lavoro per i vigili del fuoco del distaccamento di Darfo Boario (Brescia) e del comando provinciale di Brescia per l’incendio del tetto di un’abitazione nella cittadina della Bassa Valle Camonica. L’allarme è scattato nella serata di ieri e si è concluso poco prima delle 23 con due squadre di pompieri al lavoro per domare le fiamme. Ora verrà effettuata la conta dei danni.

Altro intervento nella serata di ieri per l’incendio di una canna fumaria ad Artogne, che ha impegnato fino alla mezzanotte i vigili del fuoco di Darfo Boario Terme.