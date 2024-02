In Valtellina rilevati 26 incidenti stradali con animali selvatici

mercoledì, 7 febbraio 2024

Sondrio – La predazione del lupo ha coinvolto due casi in Valtellina, con una pecora e un cervo come vittime. La Polizia provinciale di Sondrio ha tracciato il bilancio dell’attività mensile in Valtellina e Valchiavenna. Sono stati rilevati dagli agenti della Polizia provinciale ben 26 incidenti stradali con animali selvatici durante il mese di gennaio: cervi, caprioli, volpi, cani, faine e scoiattoli sono state le vittime dei sinistri e ingenti sono danni ai veicoli.

Complessivamente sono stati recuperati e smaltiti 19 animali selvatici morti, di cui cinque animali morti consegnati all’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia ed Emilia Romagna (IZSLER) al fine di contribuire alla ricerca e monitoraggio delle malattie animali. Due animali in difficoltà, un capriolo e un cervo, sono stati soccorsi e portati al Centro Recupero Animali Selvatici (C.R.A.S.).