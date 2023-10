In Valtellina arrestati due giovani per spaccio di droga

sabato, 7 ottobre 2023

Morbegno (Sondrio) – Arrestati due giovani per la detenzione di sostanze stupefacenti in Valtellina.

All’alba i carabinieri della Compagnia di Sondrio hanno arrestato due stranieri ventenni, per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

A seguito di numerose segnalazioni dell’incremento di persone e macchine sulla Sp 7 per la Val Gerola fatte dai residenti, i carabinieri della Stazione di Morbegno e del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Sondrio hanno effettuato uno specifico servizio, iniziato all’alba di questo sabato – 7 ottobre – scovando due giovani stranieri nascosti nel bosco in un bivacco improvvisato. I due sono stati trovati in possesso di 40 grammi di eroina, 20 di cocaina e 100 di hashish, oltre a tutto il materiale necessario per il confezionamento delle dosi da porre in vendita ed alla somma di 1.450 euro, ritenuta parte del ricavato della vendita della droga dei giorni precedenti.

I soldi, la droga e il restante materiale sono stati posti sotto sequestro mentre gli arrestati saranno tradotti al carcere di Sondrio in attesa dell’udienza di convalida.