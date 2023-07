In Valtellina 20 interventi dei vigili del fuoco

martedì, 25 luglio 2023

Teglio (Sondrio) – Frana a Teglio e sottopasso invaso dall’acqua a Tirano. Sono i danni più importanti causati dal maltempo delle ultime ore.

I vigili del fuoco del comando provinciale di Sondrio hanno effettuato circa 20 interventi dovuti alla perturbazione che ha la Valtellina, interventi effettuati da permanenti e volontarie del comando di Sondrio, in particolare per allagamenti, smottamenti, taglio piante, rimozione detriti e parti pericolanti. Inoltre sono stati soccorsi a due automobilisti rimasti bloccati nel sottopasso di via alla Polveriera a Tirano e l’intervento per la frana che ha interessato la Sp21 nel comune di Teglio.