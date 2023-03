In Val Trompia arrestati due giovani per spaccio di droga

mercoledì, 15 marzo 2023

Gardone Val Trompia (Brescia) – Arrestati due giovani per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti.

I militari della Compagnia di Gardone Val Trompia (Brescia), nell’ambito di uno specifico servizio antidroga effettuato ieri, ha eseguito due arresti in flagranza, uno a Sarezzo e l’altro a Lumezzane.

Il primo lungo la pista ciclabile di Sarezzo: un giovane senza fissa dimora veniva sorpreso prelevare, occultato tra la vegetazione, un involucro contenente complessivamente circa quaranta di sostanza stupefacente di tipo hashish.

Il secondo – attorno alle 19 a Lumezzane – un altro giovane, in atteggiamento sospetto, veniva sottoposto a perquisizione personale e trovato in possesso di un involucro contenente 15 grammi di sostanza stupefacente tipo hashish, di quattro involucri contenenti complessivamente una ventina di grammi di sostanza stupefacente tipo cocaina e più di mille euro occultati nella tasca interna della giacca. La successiva perquisizione domiciliare permetteva il rinvenimento di ulteriori 10 grammi di sostanza stupefacente di tipo cocaina oltre a sostanza da taglio e materiale per il confezionamento. Per entrambi l’arresto è stato convalidato.