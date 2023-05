In Val di Mello orso danneggia allevamento di pecore

sabato, 27 maggio 2023

Sondrio – In Valtellina allevamento predato da un orso, uccise quattro pecore e il proprietario risarcito. Gli avvistamenti di orsi e gli episodi di danneggiamento si susseguono: all’alpe Pioda, in Val di Mello, a quota 1.600 metri è avvenuta la predazione da parte dell’orso. Con l’arrivo della bella stagione c’è preoccupazione negli alpeggi montani per la presenza dell’orso.

Nelle ultime settimane sono numerosi gli avvistamenti, non solo in zone alpine (Tonale-Presena ad esempio), ma anche in località dell’Alto Sebino. L’attenzione è massima e proseguono le verifiche degli agenti della Polizia provinciale di Brescia e Sondrio e del Corpo Forestale del Trentino.