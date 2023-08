In Val di Cembra ritirate dai carabinieri 20 patenti

lunedì, 21 agosto 2023

Cavalese (Trento) – Controlli dei carabinieri nelle valli e passi alpini del Trentino. I carabinieri della Compagnia di Cavalese hanno predisposto un ulteriore rafforzamento dei servizi di controllo del territorio in tali località mediante l’impiego di 6 pattuglie e 14 militari coadiuvati anche dai motociclisti dell’Arma nonché l’utilizzo di sistemi di rilevazione elettronica della velocità.

Particolare attenzione è stata posta lungo la statale 612 della “Val di Cembra” e la Provinciale 71 della “Valfloriana”, dove i militari di Cavalese hanno proceduto, in questo fine settimana, al controllo di 102 motoveicoli contestando ai conducenti 15 violazioni del Codice della Strada che hanno comportato anche il ritiro di una in val di per un sorpasso vietato ed una carta di circolazione a causa dei dispositivi di equipaggiamento non conformi alle caratteristiche costruttive del mezzo.

L’attività di controllo nei confronti dei motociclisti, svolta nel corso dell’estate dalle pattuglie della Compagnia, con il coinvolgimento di tutti i Comandi Arma dislocati sul territorio, è stata effettuata anche sulle strade che conducono ai passi Dolomitici delle Valli di Fiemme, Fassa e Primiero ed ha permesso di riscontrare un totale di 60 violazioni riferibili ad eccessi di velocità, sorpassi non consentiti, circolazioni contromano ed in 2 casi anche l’assenza di copertura assicurativa, con il conseguente ritiro di 19 patenti di guida e 11 documenti di circolazione, a dimostrazione del costante impegno dell’Arma al fine di arginare tali comportamenti.

Determinante, anche per l’intercettazione dei motociclisti più indisciplinati, è risultato l’impiego di 4 motociclette Bmw dell’Arma che continueranno ad essere valorizzate in queste aree per la corrente bella stagione.

La Compagnia di Cavalese rende noto che i controlli proseguiranno anche nei prossimi giorni al fine di prevenire tali atteggiamenti scorretti che troppo spesso stanno comportando conseguenze tragiche.