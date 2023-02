In una scuola della Bergamasca intossicati studenti e docenti

lunedì, 27 febbraio 2023

Clusone – L’evento accorso presso una scuola di formazione, sita nel territorio di Clusone (Bergamo). Si è trattato di una sospetta intossicazione da sostanze non identificate, con irritazione delle prime vie respiratorie.

I vigili del fuoco, intervenuti, non hanno rilevato la presenza di alcuna sostanza. I soggetti interessati dall’episodio sono 21, di cui 18 minori. Sono tutti in codice verde, tranne un adulto in codice giallo. Tutti sono stati trasferiti in Ospedale per accertamenti: 8 a Piario; 8 al Papa Giovanni; 5 a Seriate. L’emergenza è stata conclusa a metà pomeriggio.