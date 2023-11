In un parco di Desenzano del Garda 47enne trovato senza vita

martedì, 14 novembre 2023

Desenzano del Garda (Brescia) – Trovato senza vita 47enne. L’allarme è stato lanciato da un amico del 47enne, che ha chiesto l’intervento del 112 Nue al parco laghetto di via Giotto a Desenzano del Garda (Brescia).

Sul posto la Polizia di Stato del Commissariato di Desenzano e l’ambulanza del 118 con l’equipe medica. E’ stata constatata la morte del clochard e le cause sarebbero naturali. Sul corpo non sono state rinvenute lesioni ed è stato escluso il gesto estremo. Sono in corso accertamenti da parte delle Polizia di Stato per chiarire le cause del decesso del 47enne che da anni viveva in strada.