In Trentino denunciati dai carabinieri due autisti ubriachi

lunedì, 20 febbraio 2023

Pergine Valsugana (Trento) – Controlli alla circolazione stradale due denunce. Come ogni fine settimana, i carabinieri del comando provinciale di Trento hanno riposto particolare attenzione al controllo alla circolazione stradale, al fine di scongiurare le gravi conseguenze derivanti dalla tenuta di condotte di guida pericolose.

Due conducenti sono stati colti alla guida in palese stato di ubriachezza, in entrambi i casi è stata l’andamento incerto delle rispettive autovetture ad indurre i militari in perlustrazione ad effettuare il controllo.

Nel primo caso, ad Ala (Trento), i carabinieri hanno fermato un 25enne sorpreso alla guida con un tasso alcolemico pari a 1,05 g/l, nel secondo invece i militari si sono imbattuti, a Pergine Valsugana (Trento), in una 40enne che era alla guida della propria utilitaria con un tasso alcolemico (2,82 g/l) quasi sei volte superiore al limite di legge. Entrambi i conducenti sono stati denunciati e le loro patenti ritirate, inoltre la 40enne ha anche subito il sequestro dell’auto.

Gli episodi citati fanno intendere come sia tutt’altro che contenuta l’insana abitudine di porsi alla guida in condizioni di alterazione psicofisica, sono già state 36 le contestazioni effettuate dai carabinieri dall’inizio dell’anno e il trend purtroppo non appare in alcun modo regredire.

di Ch. Pa.