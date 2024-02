In Trentino denunciate numerose truffe a danno di anziani

giovedì, 22 febbraio 2024

Trento – Sono state denunciate numerose truffe a danno di soggetti anziani attraverso il metodo del cosiddetto “figlio bisognoso di soldi”. Il modus operandi risulta ormai consolidato: i truffatori, attraverso messaggi di testo, contattano la vittima designata, spacciandosi per proprio figlio e giustificando il nuovo numero di telefono con generici problemi al cellulare.

La conversazione instaurata prosegue anche per alcuni giorni sino a quando, ottenuta ormai la totale fiducia da parte del malcapitato, viene avanzata una richiesta di bonifico per i motivi più disparati, quali ristrutturazioni urgenti, incidenti stradali o cure mediche improvvise.

Per prevenire queste situazioni, anche in presenza di semplici dubbi e minimi sospetti, si ricorda alla cittadinanza di chiamare immediatamente il Numero Unico di Emergenza – 112.