In Trentino aumentano i furti di attrezzatura da lavoro

sabato, 11 novembre 2023

Trento – Si segnala un incremento esponenziale e sistematico di furti in questa settimana, soprattutto con riferimento a quest’ultima notte, in tutta l’area di Trento nord e con obiettivo principale attrezzatura da lavoro (colpiti cantieri, qualche abitazione privata e un negozio di attrezzatura agricola).

Le indagini sono in corso, con qualche elemento utile in possesso, tuttavia si evidenzia, nel caso di attrezzatura di valore:

– l’opportunità per commercianti, magazzinieri e grossi depositi di cantiere di dotarsi di telecamere di sorveglianza di ultima generazione (la maggior parte dei siti colpiti era priva di qualsivoglia dispositivo oppure dotata di telecamere vetuste o fuori uso);

– la necessità per tutti di mettere al sicuro, in vani chiusi o fuori dalla portata di chiunque, l’attrezzatura quando non in uso (in alcuni casi era pressochè incustodita o comunque facilmente accessibile per terzi).

Alcuni furti già avvenuti a Mezzolombardo o a Lavis sono stati scoperti in relazione all’autore, tuttavia si ricorda che appare invece più complesso il recupero dell’attrezzatura rubata, in quanto immessa immediatamente nel mercato parallelo dell’usato. Per qualsiasi tipo di segnalazione i carabinieri raccomandano di contattare il Numero Unico di Emergenza 112.