In gravi condizioni ciclista investito da auto a Costa Volpino

mercoledì, 13 marzo 2024

Costa Volpino (Bergamo) – Restano gravi le condizioni del ciclista di 52 anni rimasto ferito gravemente dopo essere stato investito da un’auto nella serata di ieri. Il 52enne era in sella alla sua e-bike quando all’altezza di via Aria Libera è stato travolto da una vettura e sul posto era di passaggio un volontario della Blu Lovere che ha subito soccorso il biker.

Sono giunti sul posto l’automedica, un’ambulanza e l’elisoccorso dalla centrale di Como che ha trasportato in codice rosso al Civile di Brescia il biker, residente nel paese del Sebino. L’autista è invece uscito illese. Sono in corso accertamenti da parte dei carabinieri della locale Stazione per ricostruire la dinamica dello schianto tra la vettura – Fiat Panda – condotta da un 60enne e il ciclista. Auto ed e-bike sono sotto sequestro.

di Ch. P.