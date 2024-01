In fuga dopo investimento del ciclista, rintracciato dalla Polizia Stradale nel Bresciano

sabato, 13 gennaio 2024

Lonato del Garda – La Polizia Stradale di Desenzano del Garda è riuscita ad individuare il responsabile dell’investimento di un ciclista, per il quale non aveva poi prestato alcun soccorso.

La pattuglia su luogo del sinistro, avvenuto sulla strada provinciale 567 fuori dal centro abitato di Lonato del Garda (Brescia), ha rilevato la presenza di un velocipede fortemente danneggiato a seguito di un tamponamento e rinvenuto i resti di un’autovettura consistenti in un passaruota anteriore ed uno specchietto retrovisore destro, che hanno permesso successivamente di risalire al veicolo coinvolto.

A seguito dei rilievi tecnici e degli accertamenti di polizia giudiziaria effettuati dal comando di Desenzano e con l’indispensabile collaborazione della Polizia Locale di Castiglione delle Stiviere che ha fornito le immagini relative ai transiti dei veicoli sulla strada oggetto dell’investimento, si è potuto individuare l’autovettura in questione. Il proprietario prontamente raggiunto e messo dinanzi all’evidenza dei fatti ha deciso di collaborare ammettendo di aver percorso quella sera la strada nell’orario del sinistro, ma di non essersi accorto di aver investito “qualcosa” ma semplicemente di aver urtato il guardrail.

Il soggetto in questione veniva pertanto denunciato per la fuga a seguito di incidente con danni alle persone e omissione di soccorso alle persone ferite con conseguente ritiro e sospensione della patente di guida e sequestro del mezzo per ulteriori accertamenti. Il ciclista trasportato presso il nosocomio di Castiglione delle Stiviere ha riportato molteplici fratture con una prognosi di trenta giorni.