In Franciacorta denunciati dalla Polizia locale cinque immigrati irregolari

giovedì, 23 febbraio 2023

Coccaglio (Brescia – Cinque immigrati senza permesso di soggiorno sono stati denunciati dagli agenti della Polizia intercomunale. Secondo quanto accertato dagli agenti due tunisini ventenni sono stati trovati nell’edificio ex Enel, mentre a Cologne sono stati individuati tre immigrati tra 20 e 27 anni, provenienti dal Gambia che tra l’altro avevano con loro dell’hashish. Per tutti e cinque è scattato il provvedimento di espulsione e per i tre con droga anche la denuncia e segnalazione al Prefetto di Brescia.

I controlli proseguiranno nelle prossime settimane anche nei paesi del Sebino e in Valle Camonica, soprattutto nelle zone di edifici abbandonati o stazioni ferroviarie.