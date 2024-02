In auto avevano attrezzi da scasso, denunciati dai carabinieri di Chiari

sabato, 10 febbraio 2024

Capriolo (Brescia) – Si stavano preparando ad alcuni colpi in ville o appartamenti: i carabinieri della Sezione Radiomobile di Chiari li hanno sorpresi in auto con attrezzi da scasso. È accaduto nella serata di ieri quando, nell’ambito dell’attività di controllo del territorio finalizzata al contrasto dei furti in abitazione soprattutto nelle aree più sensibili al fenomeno, un equipaggio dei carabinieri ha fermato tre cittadini stranieri anni senza fissa dimora.

I tre, notati mentre a bordo di una Giulietta si aggiravano nel verosimile tentativo di individuare delle abitazioni per compiere dei furti in una zona residenziale di Capriolo, seguiti a distanza, venivano fermati a Rovato e, a seguito di perquisizione, trovati in possesso di una cesoia idraulica, un flessibile da taglio, vari cacciavite a leva, guanti e radio ricetrasmittenti.

Le persone fermate sono stare denunciate per possesso ingiustificato di attrezzi da scasso. Per uno dei cittadini stranieri è stato disposta l’immediata espulsione dal territorio nazionale.