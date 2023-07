In Alto Adige sanzionati 14 veicoli pesanti dalla Polizia Stradale

venerdì, 21 luglio 2023

Bolzano – Prosegue l’attività di controllo della Polizia Stradale nel settore dei trasporti commerciali lungo le strade della Provincia, con particolare attenzione alle condizioni di regolarità e di efficienza dei dispositivi di equipaggiamento dei veicoli industriali utilizzati per il trasporto di merci, allo scopo di garantire la migliore sicurezza della circolazione stradale, anche in questo periodo di grande traffico.

Nel mese in corso il personale dei distaccamenti di Bressanone e Brunico, in stretta collaborazione con personale tecnico dell’Ufficio Motorizzazione della Provincia Autonoma di Bolzano, nell’ambito delle operazioni programmate per questi specifici controlli presso l’uscita del casello autostradale di Bressanone-Val Pusteria, ha proceduto a minuziose verifiche tecniche di diversi veicoli adibiti al trasporto merci, sia italiani che di altri Stati membri dell’Unione Europea.

Parecchie e di vario tipo sono state le mancanze e inefficienze riscontrate dai tecnici dell’Ufficio Motorizzazione, a iniziare da problemi all’impianto elettrico, al non corretto funzionamento dell’impianto frenante, passando da perdite e trafilamenti di liquidi dal vano motore fino all’eccessiva usura degli pneumatici e di parti di carrozzeria e telaio. Altre infrazioni hanno riguardato la non corretta sistemazione del carico e la mancata effettuazione della prevista revisione periodica.

Complessivamente sono stati sottoposti al controllo 14 veicoli pesanti, e contestate 38 violazioni alle specifiche norme del Codice della Strada, con la sospensione dalla circolazione di ben quattro mezzi, che non sono stati giudicati più in grado di proseguire la marcia senza prima aver provveduto alla riparazione e alla rimessa in efficienza dei dispositivi.