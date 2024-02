In Alto Adige controlli dei carabinieri sugli autobus

mercoledì, 28 febbraio 2024

Egna (Bolzano) – Il comando Compagnia Carabinieri di Egna ha integrato una nuova tipologia di servizio a favore dei cittadini della Bassa Atesina e di Caldaro, che si inserisce nel contesto più ampio di iniziative dell’Arma Provinciale, per promuovere la sicurezza degli studenti.

I passeggeri del trasporto pubblico su gomma non si dovranno infatti stupire se incontreranno, alle fermate o a bordo degli autobus di linea, dei carabinieri in uniforme.

Sono iniziati da questa settimana dei servizi specifici, attuati intanto dalle Stazioni di Laives e di Ora, dove i carabinieri sono saliti sugli autobus di linea e hanno accompagnato i passeggeri per una parte del tragitto.

Questa nuova modalità di impiego va ad integrare le pattuglie a piedi, svolte regolarmente dai militari delle 10 Stazioni Carabinieri presenti nella Bassa Atesina e Caldaro, che stanno riscuotendo grande consenso da parte dei Sindaci e della popolazione, in quanto permettono ai residenti di potersi interfacciare direttamente con i “loro” carabinieri senza bisogno di recarsi in caserma o chiamare il 112.

L’idea di far salire i carabinieri sugli autobus del trasporto pubblico locale nasce con l’intento di offrire la massima vicinanza alle centinaia di utenti che prendono il pullman ogni giorno così da scongiurare disagi, anche per gli autisti, creati da eventuali passeggeri maleducati, irrispettosi, ecc.

La presenza dei militari, che non interferisce o sostituisce in alcun modo le mansioni svolte dagli ispettori/controllori delle Autolinee, si concentrerà anche la mattina presto, con specifico riferimento agli studenti, in modo da prevenire o “intercettare” eventuali episodi di bullismo, prevaricazioni, ecc.

Nel caso venissero poi rilevate situazioni anomale o comunque degne di approfondimento, verranno anche predisposti specifici servizi con dei carabinieri “in abiti civili” a bordo degli autobus.

Il commento del capitano Federico Seracini, comandate della Compagnia di Egna: “Questa ulteriore iniziativa ha lo scopo precipuo di “offrire sicurezza” e allo stesso tempo vuole recepire direttamente le esigenze di sicurezza della popolazione. Colgo quindi l’occasione per ribadire ai cittadini, in questo caso utenti del trasporto pubblico, la totale disponibilità dei carabinieri a ricevere ogni segnalazione nel senso”.