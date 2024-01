Imprenditori altoatesini vittime di un incidente in Canada, grave un trentino

martedì, 23 gennaio 2024

Bolzano – Cordoglio per la morte di Heiner junior Oberrauch e Andreas Widmann, dall’azienda TEXmarket di Bolzano, avvenuta in Canada. La comitiva di altoatesini e trentini era sull’elicottero, un Agusta A119 Koala, che apparteneva a una compagnia di elicotteri specializzata a trasportare sciatori sulle piste. La dinamica è ancora da ricostruire, ma le autorità sono propense a ritenere che le cause siano da ricondurre a un fitto nevischio che ha compromesso la visibilità durante il volo.

La tragedia è avvenuta a Terrace, nella British Columbia, con la comitiva che stava effettuando heliskiin. Per cause ancora in via di accertamento, il velivolo è precipitato sulle montagne Skeena. Il presidente della Northern Escape Heli Skiing, John Forrest, ha confermato che tre persone, residenti in Alto Adige, sono morte nell’incidente e altre quattro. tra cui il trentino Emilio Zierock della nota cantina vinicola Foradori, sono rimaste ferite. “La Northern Escape può confermare che ci sono state tre vittime coinvolte e fornirà ulteriori informazioni appena le avremo. È impossibile esprimere a parole il profondo dolore che proviamo”, ha affermato John Forrest.

“Desidero esprimere la nostra vicinanza e cordoglio alle famiglie delle persone che hanno perso la vita nel tragico incidente di elicottero in Canada”, afferma il presidente del Consiglio Regionale Roberto Paccher (nella foto). “Dalle notizie che arrivano da Oltreoceano sappiamo purtroppo come abbiano perso la vita gli altoatesini Heiner Junior Oberrauch e Andreas Junior Widmann, imprenditore nel settore tessile. I nostri timori e le nostre speranze sono ora – osserva Paccher – per il fratello di Heiner, Jakob Oberrauch e per il trentino Emilio Zierock, cantina Foradori, visto che attualmente si trovano entrambi ricoverati in ospedale”.