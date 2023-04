Imprenditore aggredito e rapinato da due persone a Sarnico

giovedì, 27 aprile 2023

Sarnico (Bergamo) – Indagini a tutto campo per individuare gli autori dell’aggressione di un imprenditore, Danilo Calissi, 66 anni, avvenuta in via Roma a Sarnico (Bergamo).

L’imprenditore è stato ricoverato all’ospedale di Iseo (Brescia) dove i sanitari gli hanno applicato 20 punti di sutura alla testa. Secondo quanto finora ricostruito il 66enne era appena uscito dalla sua abitazione, quando due malviventi l’hanno aggredito, poi sono fuggiti con il portafogli, l’orologio e le chiavi dell’abitazione. L’uomo, nell’aggressione, ha riportato traumi e ferite alla testa e al Pronto Soccorso dell’ospedale di Iseo gli sono stati praticati 20 punti di sutura alla testa.