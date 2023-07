Impegnati 50 soccorritori nelle ricerche della donna dispersa a Lozio

venerdì, 14 luglio 2023

Lozio (Brescia) – Una cinquantina i soccorritori impegnati anche oggi nelle ricerche di una donna di 85 anni, residente nel Veronese e da alcuni giorni in vacanza di Lozio (Brescia) dispersa da mercoledì scorso nella zona di San Nazaro.

Erano presenti le squadre alpine della V Delegazione Bresciana, la squadra forra regionale del Cnsas lombardo, con tecnici provenienti anche dalle province di Lecco e di Bergamo, oltre che da Brescia, il Sagf – Soccorso alpino Guardia di finanza, Vigili del fuoco e associazioni locali di Protezione civile. Sono stati impiegati anche i droni e le unità cinofile.

Le squadre hanno effettuato delle calate nei canali più impervi e perlustrato i corsi d’acqua e i torrenti. Nelle prossime ore si deciderà come procedere; un presidio fisso intanto resterà operativo presso il campo base.

Nella giornata di domani, si prevede che aumenterà ancora il numero di soccorritori in azione; per quanto riguarda il Soccorso alpino, i tecnici della V Delegazione rimanderanno gli impegni già in programma da tempo nel fine-settimana per il mantenimento della qualifica, per concentrarsi sulle ricerche della pensionata.