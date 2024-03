Immigrazione, il bilancio di tre mesi di controlli della Questura di Trento

sabato, 16 marzo 2024

Trento – Un lavoro di grande sinergia quello portato avanti dalle Volanti della Questura di Trento con l’Ufficio Immigrazione in questi primi mesi del 2024.

Le oltre 6mila persone controllate nell’ambito dell’attività di controllo del territorio in nemmeno tre mesi, che hanno portato ad oltre 30 soggetti denunciati e al sequestro di 1,5 kg di hashish, hanno determinato una stretta al fenomeno dell’immigrazione clandestina, con particolare attenzione alla zona di Piazza Santa Maria Maggiore, Piazza Portela e vie limitrofe.

Sono stati infatti 42 i decreti di espulsione dal territorio nazionale in relazione a persone irregolari. A questi hanno fatto seguito 16 accompagnamenti presso i Centri Per il Rimpatrio, due partenze volontarie, 18 ordini emessi dal Questore di allontanamento dal territorio nazionale e quattro obblighi di firma con contestuale ritiro del passaporto.

Otto dei soggetti citati in precedenza siano stati già rimpatriati nei propri paesi d’origine, in relazione a casi di maltrattamenti in famiglia e reati legati allo spaccio di sostanze stupefacenti.