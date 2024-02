Illecito smaltimento di rifiuti a Livigno, in 17 a processo

giovedì, 1 febbraio 2024

Livigno (Sondrio) – A giudizio sindaco ed ex sindaco, amministratori locali, agenti di polizia locale e commercianti per presunti reati in materia di smaltimento di rifiuti, peculato, intromissione abusiva a sistemi informatici del Comune. L’inchiesta, condotta dalla Polizia di Stato con la Guardia di finanza e diretta dalla Procura distrettuale antimafia, è partita da una segnalazione su un presunto smaltimento di 18 tonnellate di rifiuti, soprattutto elettrici ed elettronici, senza affidarsi agli operatori autorizzati.

Il PM della Direzione investigativa antimafia di Milano ha chiesto il rinvio a giudizio di 17 indagati, tra cui l’attuale sindaco di Livigno, Remo Galli, il predecessore Damiano Bormolini, l’assessore Christian Pedrana e Cristoforo Domiziano Franzini, all’epoca dei fatti comandante della Polizia Locale. Il giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Milano, Giulio Fanales, ha rinviato a giudizio gli indagati e il processo inizierà il 7 maggio.