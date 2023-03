Il Trentino piange l’ex consigliere provinciale Claudio Taverna

martedì, 28 marzo 2023

Trento – E’ morto Claudio Taverna (nella foto), 74 anni, esponente di spicco della destra, già consigliere comunale a Trento e in Provincia. Nel 1991 venne eletto deputato, ma si dimise per continuare l’attività in consiglio regionale a Trento. Malato da tempo, gli è stato fatale il contagio da Covid 19.

“Oggi piangiamo la scomparsa di Claudio Taverna: con lui la Destra ha potuto contare in Trentino Alto Adige su una voce pungente e spesso critica, fuori dagli schemi, eppure sempre fedele ai valori del mondo che ha autorevolmente rappresentato”, è il ricordo dell’onorevole Alessandro Urzì, coordinatore regionale di Fratelli d’Italia e commissario provinciale di Fratelli d’Italia.

“Il Trentino perde un esponente del mondo politico e istituzionale, figura che credeva nelle proprie idee”: così il presidente della Provincia, Maurizio Fugatti e l’intera giunta provinciale commentano la scomparsa di Claudio Taverna, storico esponente della destra trentina, già consigliere regionale e provinciale nonché consigliere comunale nel capoluogo.

L’esecutivo provinciale esprime la propria vicinanza nei confronti dei familiari e di quanti gli sono stati vicino.