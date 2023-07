Il Soccorso Alpino recupera quattro escursioniste in difficoltà al Gaver

lunedì, 31 luglio 2023

Bagolino (Brescia) – Interventi della Stazione di Valle Sabbia, V Delegazione Bresciana, del Soccorso Alpino. Il primo, a Bione, per un uomo di 88 anni uscito di strada con l’auto. Sul posto l’elisoccorso di Bergamo di Areu – Agenzia regionale emergenza urgenza, il Soccorso alpino, i vigili del fuoco e l’ambulanza di Pronto emergenza di Odolo. L’uomo è stato evacuato e portato in ospedale.

Il secondo intervento, in zona Gaver, per quattro escursioniste. Stavano scendendo dal bivacco Bruffione. Hanno trovato alcuni alberi schiantati sul sentiero e allora hanno chiamato il 112. La centrale ha mandato sul posto il Soccorso alpino e i vigili del fuoco. Le squadre hanno risalito il sentiero, le hanno raggiunte e accompagnate a valle. I nubifragi e il maltempo dei giorni scorsi hanno determinato chiusure di strade secondarie, mulattiere e sentieri in diverse zone di montagna: fate molta attenzione prima di programmare il vostro itinerario e prima di partire. Valutate molto bene se la situazione richiede l’intervento di soccorso o può essere risolta in modo autonomo.