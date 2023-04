Il Soccorso Alpino recupera quattro alpinisti dispersi in Val Trompia

mercoledì, 12 aprile 2023

Bovegno (Brescia) – Intervento della Stazione di Valle Trompia del Soccorso alpino bresciano. I tecnici sono intervenuti in località Bozzoline di Sotto, territorio del comune di Bovegno (Brescia), a una quota di 1100 metri.

L’allertamento riguardava quattro persone, che erano finite in una zona impervia nella serata di ieri: stavano scendendo dalla località Capanna Remedio ma hanno perso l’orientamento e quindi hanno chiesto aiuto. I tecnici, nove quelli del Cnsas impegnati nell’operazione insieme ai Vigili del fuoco, hanno percorso i principali sentieri che conducevano all’ultimo punto noto, definito in base alle coordinate di allertamento. Altri soccorritori erano pronti in piazzola, a supporto dell’elisoccorso di Brescia di Areu – Agenzia regionale emergenza urgenza, attivato per il sorvolo notturno. Dopo circa un’ora e mezza i quattro escursionisti sono stati individuati; la valutazione sanitaria ha permesso di accertare che stavano tutti bene. Sono quindi stati messi in sicurezza e riaccompagnati prima al sentiero e poi a piedi, fino all’auto Infine, sono rientrati in modo autonomo.