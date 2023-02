Il Soccorso Alpino recupera giovane a Chiesa Valmalenco

domenica, 19 febbraio 2023

Chiesa Valmalenco (Sondrio) – Intervento dei Soccorso alpino della VII Delegazione Valtellina – Valchiavenna per un ragazzo di 26 anni, in vacanza, che nella serata di ieri si trovava in prossimità delle piste da sci di Chiesa Valmalenco (Sondrio), ma aveva perso l’orientamento e non era in grado di rientrare in modo autonomo.

Una squadra del Cnsas della Stazione di Valmalenco, insieme con il Sagf – Soccorso alpino Guardia di finanza e il personale della skiarea, hanno raggiunto la zona e il giovane è stato individuato e recuperato. Sul posto l’elisoccorso di Como di Areu (Agenzia regionale emergenza urgenza) con l’equipe medica che ha valutato le condizioni del 26enne e trasportato in ospedale.