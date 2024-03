Il Soccorso Alpino di Temù recupera due giovani in Val Cané

domenica, 24 marzo 2024

Vione (Brescia) – Il Soccorso Alpino della Stazione di Temù è intervenuto nella serata di ieri per recuperare due escursionisti in difficoltà. Un ragazzo di 26 anni e una ragazza di 25 anni stavano salendo verso il bivacco Valzaroten, in Val Canè e, durante la salita, sono rimasti bloccati in un punto con neve ghiacciata e in forte pendenza.

Hanno chiesto aiuto e la centrale ha attivato i tecnici della stazione di Temù e della V Delegazione bresciana del Soccorso alpino e speleologico e il Sagf, Soccorso alpino Guardia di finanza, con la collaborazione dei vigili del fuoco di Vezza d’Oglio. I soccorritori li hanno raggiunti con gli sci d’alpinismo e messi in sicurezza. Sono infine stati recuperati dall’elisoccorso di Sondrio e portati in ospedale a Edolo per accertamenti.

di Ch.P.