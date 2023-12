Il questore di Sondrio sospende l’attività di un bar a Chiavenna

giovedì, 28 dicembre 2023

Chiavenna (Sondrio) – Sospesa la licenza a un bar di Chiavenna. Il questore di Sondrio, Carlo Ambrogio Enrico Mazza, per motivi di ordine pubblico e sicurezza dei cittadini, ed al fine “di impedire il protrarsi di un contesto di illegalità e pericolosità sociale, ha disposto la chiusura con sospensione della licenza per la somministrazione di alimenti e bevande per 7 giorni al “Bar Sorel” di corso Pratogiano a Chiavenna”.

Il provvedimento, emanato dal questore è stato adottato su proposta dei carabinieri di Chiavenna in considerazione dei numerosi interventi che i militari hanno effettuato nel corso dell’anno, dovuti a molteplici episodi di risse e schiamazzi, a seguito dei quali è stata sempre riscontrata la presenza di pregiudicati tra gli avventori del locale, in taluni casi anche già arrestati per reati di diversa natura, quali spaccio di sostanze stupefacenti, lesioni personali gravi, oltraggio a pubblico ufficiale, danneggiamento e guida in stato di alterazione psicofisica per l’uso di sostanze psicotrope.

Da ultimo, nella notte tra il 9 e il 10 dicembre si è verificata una violenta lite tra diversi avventori del locale, sfociata in un’aggressione con lesioni gravi in capo ad uno di essi.

Personale della Divisione Anticrimine della qi Sondrio e militari della Stazione Carabinieri di Chiavenna, dopo la notifica al titolare dell’attività, hanno affisso all’ingresso del locale l’avviso della misura applicata.

