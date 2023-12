I vigili del fuoco recuperano un cane al Pizzo Tornello

domenica, 24 dicembre 2023

Darfo Boario Terme (Brescia) – Mobilitazione dei vigili del fuoco in Valle Camonica e Val di Scalve in questa giornata della vigilia di Natale, in particolare a Edolo, Vezza d’Oglio e a Darfo Boario Terme.

La centrale operativa dei vigili del fuoco ha ricevuto la richiesta da un escursionista che in zona montuosa, al pizzo Tornello, ad una quota di 2.687 metri, nel Comune di Vilminore di Scalve (Bergamo) non riusciva a recuperare uno dei suoi tre cani a causa del fondo ghiacciato sul quale era scivolato. E’ stato allertato l‘Elinucleo dei vigili del fuoco di Varese che dopo aver individuato l’animale lo recuperava portandolo al distaccamento dei vigili del fuoco di Darfo e restituendolo al legittimo proprietario.