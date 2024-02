I carabinieri soccorrono e salvano un’anziana a Laives

mercoledì, 21 febbraio 2024

Laives (Bolzano) – Soccorsa e salvata un’anziana altoatesina. Poteva finire in tragedia la vicenda che ha visto la notte scorsa, come protagonista, un’anziana di Laives.

Grazie alla telefonata al 112 del vicino di casa che sentiva in via Sauro, dall’appartamento adiacente al suo, una richiesta di “aiuto”, i carabinieri della Stazione di Bronzolo hanno potuto constatare che effettivamente vi era una persona in quel momento bisognevole di soccorso.

Giunti sul posto, intorno alle 3, i militari si sono accostati alla porta da cui provenivano delle grida disperate e vista l’impossibilità di prendere contatti con l’occupante per capire cosa fosse successo e l’impossibilità di accedere all’appartamento, hanno necessariamente dovuto fare accesso in casa da una finestra posta al primo piano, grazie all’ausilio dei vigili del fuoco volontari di Laives.

La situazione è apparsa subito delicata: l’ottantasettenne era riversa in terra probabilmente da ore ed è stata trovata in posizione supina con il viso incastrato sotto un armadio della sua camera da letto, a seguito di una rovinosa caduta, ma ancora cosciente.

La donna che vive da sola, è stata immediatamente soccorsa dai Carabinieri di Bronzolo e dai Vigili del Fuoco Volontari di Laives che le hanno prestato le prime cure e aiutata a mettere dei vestiti puliti, mentre contattavano la figlia, residente in un appartamento poco distante, che ha poi accompagnato la madre all’Ospedale di Bolzano per le cure del caso. Nessuna altra conseguenza dopo una notte in osservazione, infatti l’anziana questa mattina è potuto tornare a casa solo con il ricordo di un grande spavento per la disavventura occorsa.

Oltre all’opera di soccorso prestata dai militari e dai volontari, che ha riscosso l’immensa gratitudine della figlia della signora, va sottolineata la provvidenziale richiesta di soccorso giunta dal vicino di casa, che ha permesso di salvare la vita alla signora.