I carabinieri arrestano rapinatore a Sarezzo

lunedì, 10 luglio 2023

Sarezzo (Brescia) – Arrestato rapinatore. I carabinieri del Radiomobile della Compagnia di Gardone Val Trompia hanno tratto in arresto in flagranza per rapina aggravata, resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale, porto abusivo di arma in luogo pubblico e porto abusivo di oggetti atti ad offendere un ventitreenne.

Il giovane, alle 5:30 circa, dopo aver abbandonato la propria autovettura in folle lungo la via centrale, si è introdotto in un bar di Sarezzo e, minacciando il proprietario con una pistola, lo obbligava a consegnargli la somma contante presente in cassa. Poi ha tentato di guadagnarsi la fuga ma è stato inseguito dal titolare e due avventori nel frattempo sopraggiunti che – dopo una breve colluttazione – sono riusciti a bloccarlo a terra, a disarmarlo e ad allertare il 112 Nue. Nella circostanza è stato esploso accidentalmente un colpo ma fortunatamente senza provocare danni o ferite a persone. Successivamente l’uomo ha anche opposto fattiva resistenza alle operazioni di polizia dei militari intervenuti e, nonostante fosse già ammanettato, ha continuato a dimenarsi e a proferire frasi oltraggiose.

La perquisizione veicolare ha permesso di rinvenire nella disponibilità del presunto rapinatore un coltello a serramanico, un tirapugni, due telefoni cellulari e due radio portatili. L’arrestato, al termine delle formalità di rito, è stato tradotto presso la casa circondariale Nerio Fischione di Brescia.