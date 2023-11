Gussago, ex infermiera condannata a cinque anni 

giovedì, 30 novembre 2023

Gussago (Brescia) – Un’ex infermiera residente nel Bresciano è stata condannata a cinque anni di carcere per un presunto reclutamento di combattenti per il Donbass.

I fatti risalirebbero al 2015, quando Romana Mengaziol, 66 enne, originaria del Piemonte e residente a Gussago avrebbe reclutato tre foreign fighters. Il Pm Erica Battaglia aveva chiesto cinque anni di reclusione per la 66enne di origini piemontesi, residente a Gussago, accusata di presunto reclutamento di combattenti, mentre il suo difensore, l’avvocato Christian Beatrici, ha chiesto l’assoluzione sostenendo che non ci sono le prove. La Corte d’Assise ha inflitto 5 anni, accogliendo le richieste del Pm e inviando gli atti alla Procura di Brescia perché indaghi i tre foreign fighters per falsa testimonianza.