Guidava senza patente e assicurazione, nei guai autista di Cavalese

martedì, 26 marzo 2024

Anterivo (Bolzano) – Alla guida senza patente, assicurazione e cintura di sicurezza. Un 40enne residente a Cavalese (Trento) è stato fermato dai carabinieri della Stazione di Trodena (Bolzano) mentre conduceva un’autovettura Ford Focus sprovvista di assicurazione e per di più, senza aver mai conseguito la patente di guida.

A tale controllo su strada hanno proceduto i carabinieri di Trodena nel Parco Naturale i quali, durante un normale servizio di pattuglia nel territorio del comune di Anterivo, si sono imbattuti nell’autovettura in transito condotta dall’uomo, che non indossava neanche la cintura di sicurezza.

Il conducente era solo al momento del controllo e poi, essendo il proprietario del veicolo, i militari hanno quindi proceduto al fermo amministrativo affidando l’autovettura ad un deposito.

In vista della bella stagione, con particolare riferimento alla statale 48, al fine di prevenire eventuali comportamenti pericolosi da parte di automobilisti e motociclisti, si concentreranno con sempre maggiore intensità i controlli alla circolazione stradale da parte dei carabinieri della Compagnia di Egna.