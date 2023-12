Guidavano da più di 18 ore e sotto effetto droga: multati due camionisti in Alto Adige

venerdì, 15 dicembre 2023

Bressanone (Bolzano) La Polizia Stradale di Bolzano blocca due camionisti sull’autostrada A22, uno guidava da più di 18 ore e l’altro era sotto l’effetto di sostanze alcoliche. L’aumento del traffico durante le festività natalizie ha portato la Polizia Stradale di Bolzano ad aumentare le pattuglie e i controlli sulle principali arterie stradali della provincia.

Presso il casello autostradale di Varna, una pattuglia del distaccamento di Bressanone ha scoperto un autista alla guida di un camion da più di 18 ore, con una calamita sotto il cruscotto per cercare di alterare le registrazioni del cronotachigrafo. Pesantissime le sanzioni inflitte dalla pattuglia: quasi 2500 euro di multa e sospensione della patente di guida per 3 mesi.

Inoltre, qualche sera fa, lungo l’autostrada del Brennero, a seguito della segnalazione dell’andamento a zigzag di un camion da parte di diversi automobilisti, una pattuglia della Sezione Polizia Stradale del capoluogo riusciva a intercettare tale mezzo pesante, constatando come stesse effettivamente rischiando di urtare i guarda rail e le pareti di alcune gallerie.

Con non poca fatica la pattuglia fermava tale camion, pieno di alberi di Natale, e faceva uscire l’autista dalla cabina, notando, da subito, come lo stesso avesse chiaramente abusato di sostanze alcoliche, in quanto non in grado di reggersi in piedi e di parlare e, tantomeno, di soffiare nell’etilometro.

All’interno della cabina veniva inoltre rilevata la presenza di una damigiana da 5 litri di vino rosso, mezza vuota.

A nulla valeva il rifiuto del camionista, proveniente dall’Est Europa, di sottoporsi ai controlli.

Come previsto dal Codice della Strada, la pattuglia procedeva all’immediato ritiro della patente di guida e alla denuncia penale dell’uomo, con affidamento del mezzo pesante a un custode, in attesa del ritiro da parte della ditta di trasporto che era stata incaricata di portare il carico di alberi di Natale presso una giardineria di Bolzano.