Guidano in stato d’ebbrezza, sanzionati dalla Polizia Stradale di Brescia

martedì, 17 gennaio 2023

Bolzano – Guida in stato d’ebbrezza e sotto l’influenza di sostanze stupefacenti. Prosegue l’attività di controllo della Polizia Stradale della sezione Bolzano sulle principali strade del territorio provinciale, per contrastare la guida in stato d’ebbrezza o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti.

Il personale della Stradale di Bolzano, in occasione di un posto di controllo mirato, sanzionava due conducenti per guida in stato di ebbrezza che presentavano un tasso alcolico rispettivamente pari a 0,61 e o.72 g/l.

Il servizio veniva svolto unitamente a personale sanitario della questura di Bolzano al fine di sottoporre i conducenti ad esami comportamentali e testi di screening sulla saliva, per verificare l’eventuale assunzione di stupefacenti.

Uno dei soggetti sanzionato per guida in stato di ebbrezza presentava una positività alla cocaina, per cui i campioni prelevati su strada venivano repertati per essere inviati al centro di tossicologia forense di Roma, al fine di svolgere un’attività sanzionatoria suffragata da prove scientificamente acquisite.

L’attività di controllo sulle condizioni psicofisiche dei conducenti costituisce peraltro un’attività costante delle dipendenti pattuglie, dotate di etilometri e precursori per gli accertamenti sui conducenti.

In occasione del servizio di vigilanza stradale svolto in Bolzano, veniva sottoposto a controllo un giovane neopatentato che manifestava lievi sintomi da assunzione di alcolici. Il giovane, che presentava un tasso inferiore a 0,5g/l, veniva sanzionato dalla dipendente pattuglia, atteso che per i conducenti di età inferiore a 21 anni o che abbiano conseguito la patente B da meno di tre anni, il tasso alcolemico deve risultare pari a zero.