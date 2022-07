Guida in stato di ebbrezza, una denuncia e una patente ritirata in Alto Adige

martedì, 12 luglio 2022

Bolzano – La Polizia di Stato contrasta condotte illecite di guida in stato di ebbrezza. L’attività del fine settimana complessivamente svolta dalle pattuglie della Polizia Stradale di Bolzano ha portato alla contestazione di 88 infrazioni al Codice della Strada.

Grande attenzione è stata dedicata al contrasto alla guida in stato di ebbrezza. In particolare, una dipendente pattuglia in servizio sulla statale 44 che adduce al passo Giovo, ha sottoposto a controllo il conducente di un mezzo d’opera, classe 1978. Il conducente, sottoposto ad accertamento con l’etilometro in dotazione, manifestava un tasso alcolico superiore a zero, sebbene contenuto entro 0,50 g/l. Come è noto, per i conducenti professionali vige il divieto assoluto di guida sotto l’influenza di alcool. Al conducente veniva quindi contestata una sanzione amministrativa di euro 168 e la decurtazione di 5 punti dalla patente di guida.

Presso l’Area di Servizio Sciliar Ovest, nel Comune di Fiè allo Sciliar, lungo l’Autostrada A/22, veniva fermato un conducente classe 1993 alla guida di un autocarro. L’uomo all’esito dei controlli, risultava positivo al test alcolemico attraverso cui si accertava un valore pari 1.05 alla prima prova e 0,98 alla seconda.

Il conducente, al quale era ritirata la patente, veniva deferito all’Autorità Giudiziaria per il reato di guida in stato di ebbrezza alcolica.

Degno di nota infine un episodio verificatosi giorni addietro, quando una pattuglia in servizio sulla tratta autostradale di competenza riscontrava in carreggiata sud della A/22 del Brennero la presenza di un autoarticolato che sbandava vistosamente. Gli operatori fermavano il complesso veicolare avente targa germanica al km 60 sud nel Comune di Laion. All’atto del controllo identificavano il conducente, un cittadino lituano classe 1973, che si presentava in forte stato di alterazione. Nell’abitacolo inoltre erano presenti numerose bottiglie. Il soggetto, sottoposto ad accertamento con precursore, evidenziava una tasso alcolemico pari a 1,82 g/l. In seguito lo stesso si rifiutava di eseguire la prova mediante etilometro, motivo per il quale veniva denunciato per rifiuto a sottoporsi agli accertamenti previsti.

L’attività della Sezione proseguirà senza sosta anche nei prossimi fine settimana, al fine di garantire una sempre maggiore sicurezza della circolazione stradale e autostradale.