Guida in stato d’ebbrezza, intensificazione dei controlli in Alto Adige: le sanzioni

sabato, 18 febbraio 2023

Bolzano – Prosegue l’attività di controllo della Polizia Stradale sulle principali arterie del territorio provinciale per contrastare la guida in stato d’ebbrezza.

Grazie al lavoro instancabile delle pattuglie della Sezione e reparti dipendenti nel corso della settimana sono state contestate nove sanzioni per guida in stato di ebbrezza, di cui cinque penali e quattro amministrative. Nell’ottica della prevenzione e del contrasto a tale fenomeno, questa Sezione ha disposto una intensificazione di tale attività a partire da giorno di “giovedì grasso” in cui sono state decine i conducenti controllati e due quelli sanzionati.

Degno di nota inoltre l’esito del servizio svolto ieri, quando, verso le 15.30 una pattuglia dipendente dal Distaccamento di Bressanone sottoponeva a controllo in quella località un soggetto con un tasso alcolico pari a 1,97 g/l, quattro volte oltre il consentito. Immediata la denuncia penale del soggetto ed il ritiro della patente di guida ai fini della sospensione. Il veicolo veniva sequestrato ai fini della confisca.

Anche in occasione dell’ultimo servizio, svolto venerdì sera a Bolzano, le pattuglie dipendenti sanzionavano tre conducenti risultati positivi alla prova con l’etilometro. Un soggetto in particolare presentava un tasso alcolico pari a 1,17 g/l, motivo per cui veniva denunciato penalmente.

Considerato il periodo di carnevale, l’attività proseguirà senza sosta nei prossimi giorni, al fine di prevenire e reprimere le condotte indisciplinate che pongono in serio pericolo l’incolumità degli utenti della strada.