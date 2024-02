Gravissimo incidente nella notte a Mori: quattro persone ferite

lunedì, 19 febbraio 2024

Mori (Trento) – Gravissimo incidente nella notte, quattro persone sono state soccorse nella notte per un incidente in via Dante a Mori (Trento). L‘aut0 si è schiantata contro la facciata di una casa e sul posto sono giunte l’elisoccorso, l’automedica e cinque ambulanze del 118 Trentino emergenza, il locale corpo dei vigili del fuoco volontari e in supporto quello di Rovereto.

Drammatico lo scenario che si è presentato alla 3:50 ai soccorritori, dopo che l’auto era uscita autonomamente di strada, divelto il cancello e si era schiantata contro il muro di una casa, provocando un principio di incendio. I vigili del fuoco hanno estratto con le pinze idrauliche le quattro persone rimaste incastrate nell’abitacolo. Si tratta di due moldavi e altrettanti italiani, tra i 26 e 48 anni, per tre è stato disposto il trasferimento al Santa Chiara di Trento con l’elicottero, dove due sono stati ricoverati in rianimazione con prognosi riservata. Sono in corso accertamenti dei carabinieri per ricostruire la dinamica dell’incidente.

Red. Cro.