martedì, 3 gennaio 2023

Manerbio – Grave incidente stradale in serata nel Bresciano. Alle ore 19.25 auto fuori strada a Manerbio, in via Cadignano, per cause in via di accertamento: sul posto squadra di vigili del fuoco, ambulanza e automedica. La conducente è stata trasferita in ospedale in codice rosso.