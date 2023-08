Maltempo, gli interventi degli Uffici territoriali regionali in Valtellina e Bresciano

lunedì, 28 agosto 2023

Bormio (Sondrio) – In tutte le province i tecnici degli Uffici territoriali regionali (Utr) stanno effettuando sopralluoghi e la situazione è in continua evoluzione. Fondamentale, infatti, risulta la collaborazione con il territorio e i Comuni. Per questo assume ancora più rilevanza strategica la presenza di questi Uffici regionali in ogni territorio provinciale. Le situazioni più gravi, in questo momento, vengono segnalate in Valtellina e Bresciano, territori già colpiti dall’ondata di maltempo di fine luglio.

L’assessore regionale Massimo Sertori ha tracciato un quadro sulle situazioni critiche in Lombardia, soprattutto nella zona di Bormio dove ci sono allagamenti, dovuti all’esondazione di torrenti, Sonico con la colata detritica in Val Rabbia e tra Valle Camonica e la Val di Scalve.

“Da parte di Regione l’impegno è massimo, sia dal punto di vista amministrativo sia di ascolto – conclude Sertori – ma occorrono maggiori risorse a disposizione, perché diventi un percorso stabile e ci consenta di fare programmazione, oltre a tamponare l’emergenza”.