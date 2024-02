Giovane stroncato da malore, la comunità di Folgaria in lutto

giovedì, 29 febbraio 2024

Folgaria (Trento) – Un grave lutto ha colpito la comunità di Folgaria: un giovane Francesco Plotegher (nella foto), 22 anni, che gestiva la bottega “Mille Cose” insieme ai genitori, è stato stroncato da un malore. Grande commozione a Folgaria: il giovane era molto inserito nella comunità e attivo in ambito sportivo. I funerali si terranno sabato 2 marzo, alle 15, nella chiesa parrocchiale di San Lorenzo.

Il sindaco Michael Rech ha proclamato il lutto cittadino per la giornata di sabato 2 marzo: “Interpretando il dolore dell’intera comunità folgaretana per la prematura scomparsa di Francesco e volendo esprimere alla famiglia il cordoglio e la partecipazione di tutti al dolore e alla costernazione per quanto accaduto, ho inteso proclamare il Lutto Cittadino per sabato 2 marzo 2024”. “Sia questo un primo momento per fare tesoro della passione, delle proposte e delle speranze di Francesco per la nostra comunità e per la sua generazione, impegnandosi a dare nuovo impulso alle politiche giovanili e per superare le divisioni”, conclude il primo cittadino.

Saranno messe le bandiere a mezz’asta su tutti gli edifici pubblici comunali e la sospensione degli eventi. L’invito ai tutti i cittadini e alle attività commerciali il rispetto di alcuni minuti di silenzio alle 11 con l’abbassamento delle luci e delle saracinesche di negozi e pubblici esercizi e raccogliendosi all’esterno quale forma di cordoglio.