Giovane spacciatore arrestato nel Bresciano

sabato, 14 ottobre 2023

Brescia – Polizia di Stato: arrestato uno spacciatore al quartiere Casazza di Brescia. La Polizia di Stato ha tratto in arresto un soggetto per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio.

Un equipaggio motomontato della Squadra Volante, transitando all’interno di un parco del quartiere Casazza, ha notato un giovane di circa trent’anni, già noto alle forze dell’ordine, che alla vista degli agenti ha mostrato insofferenza e agitazione.

I poliziotti hanno così deciso di effettuare un controllo, nell’ambito del quale è stata rinvenuta qualche dose di hashish. Ne è quindi scaturito un approfondimento, svoltosi anche tramite perquisizione domiciliare, che ha portato al sequestro di 32 grammi complessivi di hashish, già divisi in dosi e pronti per lo spaccio, oltre a denaro contante in piccoli tagli e due bilancini di precisione.

Il soggetto è stato quindi accompagnato in Questura, ove gli approfondimenti hanno permesso di accertare precedenti specifici per reati di spaccio. All’esito degli atti di rito, l’uomo è stato tratto in arresto e posto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Il perdurare delle condizioni meteo miti consente all’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di impiegare giornalmente gli equipaggi motomontati, “Nibbio”, che permettono agli uomini della Polizia di Stato una elevatissima mobilità e prontezza di impiego in ogni scenario operativo, compresi parchi pubblici e aree pedonali.