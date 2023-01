Giovane rider picchiato a Rovereto, il sindaco Valduga: “Condannare ogni violenza”

domenica, 22 gennaio 2023

Rovereto (Trento) – Restano gravi le condizioni del giovane rider di origini pakistane colpito in via Mazzini a Rovereto (Trento) da un automobilista sceso dalla vettura e ricoverato all’ospedale Santa Maria del Carmine.

Il sindaco di Rovereto Francesco Valduga ha commentato: “Non c’è giustificazione alcuna per il gravissimo episodio che si è verificato a Rovereto. A nome dell’amministrazione comunale esprimo la solidarietà al giovane rider aggredito e la ferma condanna a qualunque forma di violenza, così come siamo vicini alle lavoratrici vittime di una rapina nei giorni scorsi in via Garibaldi. Nel caso dell’aggressione, grazie all’efficacia del sistema di controllo e al tempestivo intervento della polizia locale, sarà possibile ora identificare il colpevole e assicurare alla giustizia chi delinque”.

“Quello che è certo – conclude Valduga – è che stiamo assistendo ad una generale crescita della violenza in molte città italiane e anche in Trentino, con episodi che denunciano una pericolosa deriva sociale e impone una riflessione seria che deve partire da educazione e rieducazione alla cittadinanza, da politiche che possano eliminare la rabbia e favorire dialogo, ricomposizione e incontro tra le persone”.