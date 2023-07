Giovane morto dopo caduta in montagna, cordoglio in Val di Fiemme

mercoledì, 26 luglio 2023

Ville di Fiemme (Trento) – Grande cordoglio in Val di Fiemme e in Alto Adige per la morte di Mattia Amort, 25 anni. Il giovane è rimasto gravemente ferito domenica scorsa sulla parete est della Roda di Vael, nel gruppo del Catinaccio: è precipitato per una ventina di metri, ha picchiato violentemente la testa e riportato gravi traumi. Trasportato all’ospedale di Bolzano è morto nelle scorse ore.

Il 25enne, originario di San Lugano a Trodena, figlio di Andrea, già componente del Soccorso alpino di Egna, si era trasferito a Daiano in valle di Fiemme. L’intera comunità di Daiano, frazione di Ville di Fiemme, ha fatto sentire la vicinanza ai familiari di Andrea Amort (nella foto).