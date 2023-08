Giovane molesto denunciato dai carabinieri di Borgo Valsugana

sabato, 26 agosto 2023

Levico Terme (Trento) – Nuovi guai per un giovane molesto. Tre giorni fa il giovane senegalese era stato arrestato poiché andato in escandescenza nel parcheggio del centro commerciale “Le valli”; monitorato dall’Arma dopo essere stato scarcerato con la misura dell’obbligo di firma due volte al giorno presso la Stazione carabinieri di Borgo Valsugana, ha comportato nuovamente tre interventi nell’arco di poche ore, prima a Levico Terme presso la Stazione ferroviaria poi a Borgo Valsugana in un esercizio pubblico nei pressi dell’ospedale, ed infine all’interno dell’ospedale stesso.

Nel primo caso alcuni cittadini avevano allertato il 112 poiché vi era un soggetto che stava urlando a squarciagola e molestando i passanti, rivolgendosi a loro con atteggiamento iracondo ed aggressivo. Solo dopo numerosi tentativi i militari riuscivano a riportare il ragazzo alla calma riuscendo così ad accompagnarlo presso la Compagnia di Borgo Valsugana per accertamenti.

Dopo pochi minuti la pattuglia veniva inviata presso un esercizio pubblico poco distante dall’ospedale dove lo stesso soggetto stava nuovamente importunando i passanti e gli avventori, sdraiandosi addirittura davanti all’ingresso del locale per bloccarne l’uscita. Anche in questo caso dopo più di un’ora, con l’ausilio di una pattuglia della Polizia Locale e grazie all’intervento di un’assistente sociale, veniva convinto a recarsi presso il Pronto Soccorso del vicino ospedale per essere sottoposto a visita psichiatrica.

Anche all’interno dell’ospedale il senegalese continuava a mantenere un comportamento molto aggressivo, fino a scagliarsi contro un operatore sanitario costringendo i 4 appartenenti alle Forze dell’Ordine ad immobilizzarlo permettendo ai sanitari di sedarlo per il successivo ricovero presso il reparto di Psichiatria.

All’esito delle attività compiute i carabinieri della Compagnia di Borgo Valsugana hanno nuovamente denunciato alla Procura della Repubblica il giovane senegalese per resistenza a Pubblico Ufficiale, disturbo delle occupazioni delle persone e inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità.

Contestualmente la Compagnia Carabinieri di Borgo Valsugana ha chiesto all’autorità giudiziaria competente una misura cautelare più restrittiva rispetto all’obbligo di firma, qualora sotto il profilo sanitario non venga ritenuto di trattenerlo in struttura preposta.