Giovane finisce con l’auto contro un muro nel Bresciano, ricoverato al Civile

venerdì, 12 maggio 2023

Villa Carcina (Brescia) – Finisce con l’auto contro il muro di una casa, ferito 24enne. L’incidente è accaduto nella notte lungo l’ex statale 345 Triumplina a Villa Carcina (Brescia) e sul posto si sono portati i vigili del fuoco del comando di Brescia, la Polizia Stradale di Desenzano del Garda, l’equipe del 118 con ambulanza e automedica. Il giovane, residente in zona, è stato stabilizzato sul posto e trasportato d’urgenza al Civile di Brescia.

Ha riportato contusioni e traumi e non è in pericolo di vita. Sono in corso accertamenti della Stradale per chiarire la dinamica di quanto accaduto.