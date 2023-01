Giovane arrestato dalla Finanza per spaccio nel Bresciano

martedì, 24 gennaio 2023

Brescia – La Guardia di Finanza di Brescia, nell’ambito di un servizio di repressione e prevenzione del consumo e dello spaccio di sostanze stupefacenti e psicotrope, hanno tratto in arresto a Travagliato (Brescia) un soggetto di nazionalità marocchina nei pressi di un esercizio commerciale.

In particolare, i militari del Gruppo di Brescia, a seguito di una mirata attività investigativa, hanno individuato l’interessato mentre era a bordo della propria autovettura, diretto presumibilmente verso alcuni clienti per effettuare delle consegne di stupefacente.

Dopo averlo fermato, le Fiamme Gialle l’hanno sottoposto a perquisizione, estendendo le ricerche anche al veicolo in uso e alla relativa abitazione. Tale attività ha condotto al rinvenimento e al sequestro di oltre 330 grammi di cocaina, 115 grammi di hashish e 6,5 grammi di marijuana, nonché di denaro contante per quasi 32mila euro in banconote di piccolo taglio, 2 bilancini e 1 coltellino da taglio. Il soggetto, oltre ad essere stato arrestato per le violazioni previste dal Testo Unico sugli Stupefacenti, è stato inoltre denunciato per il possesso di una patente di guida risultata falsa.

Con successiva udienza per direttissima, l’arresto è stato convalidato ed il soggetto sottoposto alla misura degli arresti domiciliari ristretti.

L’intervento eseguito conferma l’efficacia e l’ampiezza dello spettro dell’attività di controllo delle Fiamme Gialle bresciane che, particolarmente in questo delicato periodo, sono al fianco dei cittadini non solo a protezione della loro sicurezza economica e finanziaria, ma anche attraverso la costante attività di prevenzione dei traffici illeciti di ogni natura, fra cui quelli di sostanze stupefacenti.