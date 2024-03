Gemellaggio tra Vezza d’Oglio e Flayosc, studenti in prima linea

sabato, 23 marzo 2024

Vezza d’Oglio (Brescia) – Rinnovato nel segno della tradizione il gemellaggio tra Vezza d’Oglio e Flayosc, cittadina della Provenza francese. In questo fine settimana di marzo una delegazione di cittadini d’oltralpe, guidati dal loro primo cittadino, Karine Alsters, ha raggiunto il paese di Vezza d’Oglio, portando doni e allegria. Infatti il paese dell’Alta Valle Camonica ricambia l’ospitalità del fine settimana dell’Immacolata, quando nel contesto del gemellaggio una delegazione camuna raggiunge il paese della Provenza, regalando un abete.

Nel 21esimo anniversario dal gemellaggio, questa mattina, nella sala consiliare di Vezza d’Oglio, l’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Diego Martino Occhi ha accolto i “cugini francesi” anche con una delegazione di suoi studenti della scuola Secondaria di Primo grado, i quali hanno sperimentato sul campo la lingua appresa nelle aule scolastiche.

Guidati dalla professoressa Alessandra Romani, studenti e studentesse hanno letto alcune lettere da consegnare ai loro coetanei residenti a Flayosc ed espresso il loro gradimento per le eccellenze francesi con un simpatico scambio di battute. L’occasione è stata particolarmente gradita da ragazzi e adulti; i ragazzi, emozionati, hanno dialogato in lingua francese dimostrando grande entusiasmo e gli adulti, gratificati da un’accoglienza calorosa e coinvolgente, hanno confermato la voglia e l’impegno per portare avanti, e trasmettere alle nuove generazioni, i valori che sono alla base del patto di amicizia tra le due comunità, distanti ma unite dalle stesse radici e dalla medesima convinzione che il bene che unisce è sempre più forte di quel che può dividere. Accanto agli studenti anche i rappresentanti dell’istituto don Antonioli, tra cui Pier Luigi Mottinelli.

Nel segno dell’amicizia e della condivisione, il gemellaggio prosegue e lascia intendere, per i prossimi anni, una sempre più intensa collaborazione con l’istituto scolastico “Don Giovanni Antonioli”, che sotto la guida del dirigente scolastico, professoressa Giacomina Andreoli, intende valorizzare la conoscenza delle lingue straniere nel solco delle tradizioni e delle identità culturali territoriali. Un mix vincente per favorire la crescita degli studenti e scambi culturali.