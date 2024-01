Gardesana occidentale riaperta, il sindaco di Limone: “Serve un intervento concreto per questo territorio”

venerdì, 5 gennaio 2024

Limone del Garda (Brescia) – Dopo la riapertura della statale 45 bis, Gardesana Occidentale, il sindaco di Limone, Antonio Martinelli, lancia un appello a Regione Lombardia e Stato: “La statale 45 deve essere al centro dei programmi e questa situazione deve essere risolta nel rispetto delle comunità del Garda”.

Negli ultimi due mesi sono state tre le interruzioni della statale 45 bis causa frana tra Tremosine e Limone. Massi che si staccano dalla montagna e pareti a picco sul lago che provocano danni e fortunatamente negli ultimi casi non sono rimaste coinvolte delle persone. Dopo il distacco di una frana che si è fermata all’ingresso dell’hotel Splendid a Limone, tecnici, geologi e amministratori locali hanno lavorato per superare la fase d’emergenza e riaprire la Gardesana. Ora serve una programmazione per evitare l’isolamento delle Comunità del Garda.